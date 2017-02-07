В Керчи прошло совещание с пассажирскими перевозчиками. Встречу провел депутат Государственного совета Крыма Ефим Фикс. Он рассказал, что в Госсовет поступило немало обращений от керчан, которые жалуются на льготные перевозки и отношение водителей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ
По информации, прозвучавшей на совещании, в Керчи почти 80 тысяч льготников разных категорий.
«Это очень большой процент населения. И перевозчики недополучают большую часть прибыли. Иногда, по словам частного перевозчика, приходится возить преимущественно одних пенсионеров», - сообщили на совещании.
По словам перевозчиков, сами пассажиры ведут себя подчас ненадлежащим образом, отказываясь предъявлять льготный документ. Также, среди названных перевозчиками проблем - плохие дороги и компенсация, которая несоизмерима с реальными затратами на перевозку.
Ефим Фикс сообщил, что доложит обстановку Главе Республики Сергею Аксенову.
Напомним, в Керчи уволили двух водителей маршруток из-за хамского отношения к пассажирам. в Керчи водитель не выпускал из маршрутки пожилую керчанку (видео) Керчане удивлены нововведениям в маршрутках и автобусах, которые касаются того, что теперь для бесплатного проезда они должны предъявлять оригиналы документов. Пенсионеры возмущены этим решением
Фото: соцсети
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