Местными администрациями восьми регионов республики Крым приняты муниципальные правовые акты, связанные с проведением конкурсов на право заключения договоров о благоустройстве пляжей. Об этом сообщил первый заместитель министра курортов и туризма РК Игорь Котляр, передает пресс-служба Минкурортов Крыма, - сообщает Керчь.ФМ.

«Данную работу необходимо было завершить до 1 февраля 2017 года. С задачей справились органы местного самоуправления Евпатории, Керчи, Судака, Ялты, сельских поселений Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского районов, а также Штормовского сельского поселения Сакского района. В ближайшее время соответствующие документы примут в Алуште и Черноморском районе», — отметил Игорь Котляр.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос до сих пор не решен в Саках, Феодосии, Молочнеском и Новофедоровском сельских поселениях Сакского района, а также в Симферопольском районе.

По словам первого замминистра, до 8 февраля муниципалитеты должны предоставить в министерство перечни участков побережья, планируемых для вынесения на конкурсы по благоустройству пляжей, а также графики проведения конкурсов. Игорь Котляр акцентировал внимание администраций городов и районов на том, что с недобросовестными пользователями пляжей необходимо расторгать договоры.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах