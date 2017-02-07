В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница, которая рассказала, что на днях в районе их дома отравили щенка. Керчанка просит жителей города и администрацию быть милосердными и решать проблему бездомных животных гуманным способом.

«Уважаемая редакция. Хочу поддержать программу стерилизации бездомных животных нашего города и поблагодарить зоозащитные организации, которые самоотверженно занимаются этим вопросом!

Помогают бездомным животным грамотно, ответственно, с любовью и уважением к людям и животным, к окружающему миру. Бездомные животные (кошки и собаки) – это вопрос, вызывающий много споров и конфликтов среди жителей. И все по-своему правы! Нет вообще в природе такого животного – собака уличная или уличная дикая кошка. Есть – собака домашняя и домашняя кошка. Это изначально прирученные человеком и домашние животные, которым без присмотра и ухода, без дома жить очень тяжело.

Потому чем меньше бездомышей на улицах, тем лучше и для человека, и для них. Другое дело, как этот вопрос решать. Я против ненависти между людьми, против жестокости к людям и среди людей и также против убийств и жестокости к животным. Всё взаимосвязано.

Если посчитать в прогрессии, сколько рождается щенят у одной собаки, а потом у этих щенков тоже появляется потомство и т.д. Стерилизовав одно животное, решается сразу несколько задач. Сокращается число бездомных животных – раз. Сокращается число голодных и несчастных щенят на улицах, которых нужно пристраивать, лечить, прививать – два. И на улицах нет стай, безопаснее и спокойнее людям – три.

Всё это делается без травли, без отлова и последующего умертвления – четыре. Результаты одни и те же, а два кардинально разных метода. Первый – СТЕРИЛИЗАЦИЯ. Гуманно и грамотно. Второй - УБИЙСТВО. Жестокий и не оправдывающий себя метод, который потакает нездоровой тяге к жестокости в отдельных слоях населения.

Потому хочется пожелать нашим городским зоозащитным группам - терпения, сил, поддержки и сотрудничества со стороны городского руководства и того же со стороны населения. Ведь каждый из нас может пожертвовать на стерилизацию совсем маленькую сумму да хоть 20-30-100 рублей. И очень тяжело читать, когда стерилизованное, привитое и спокойное животное травят или жестоко убивают «добрые люди». Надеюсь, что и закон тоже будет защищать животных от подобных случаев и привлекать к ответственности нарушителей. Очень хочется верить, что закон о защите животных от жестокого обращения будет работать не только на бумаге в нашем городе!

Одного из этих щенят на днях отравили. Помочь ему не успели! В память о нём и родилась эта статья»,- написала керчанка.