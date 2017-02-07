В Керчи, во Дворце спорта «Судостроитель» открылся турнир по волейболу среди женщин «Зимние встречи». Как сообщает группа в социальной сети "отдел по вопросам физической культуры и спорта", соревнования проходят при поддержке Администрации города, - передает Керчь.ФМ.

Организаторы турнира собрали местные команды и представителей из Феодосии, для участия в соревнованиях.

«Такие турниры дают надежды на возрождение взрослого волейбола в городе, которого не было на протяжении последних 20 лет», - написали в группе

Фото: соцсети