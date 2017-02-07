В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как рейсовый автобус проехал на красный сигнал светофора. Автобус двигался со стороны въезда в город и на скорости проехал в сторону Чкалова, когда уже пару секунд ему горел красный свет.

Другой читатель сайта отметил, что светофор со стороны моста расположен далеко, поэтому, чтобы проехать перекресток водителю нужно больше времени.

"Недаром в правилах написано, что по п. 13.7 ПДД, водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка, поэтому прежде, чем выезжать на перекресток нужно убедиться - все ли закончили маневр", - пояснил мужчина.

Напомним, в Керчи иномарка совершила обгон и поехала на «красный».

Сегодня на этом перекрестке уже случилась авария, предположительно из-за светофора.