Государственное унитарное предприятие «Служба автомобильных дорог Республики Крым» выполнило аварийно-восстановительные работы почти на 9 тыс кв.м республиканских автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК, - передает Керчь.ФМ.

«В рамках проведения аварийно-восстановительных работ на региональных и межмуниципальных дорогах Республики Крым в период с 18 января по 6 февраля 2017 года отремонтировано более 8,7 тыс кв. м автомобильных дорог. Работы по проведению аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах будут вестись до тех пор, пока погодные условия не позволят произвести ямочный ремонт с применением горячей асфальто-бетонной смеси», – уточнили в пресс-службе минтранса.

Напомним, ямы на новом асфальте на выезде из Керчи «залатали» в дождь.