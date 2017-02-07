В крымских аптеках зафиксировано снижение фактических средних надбавок на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым проведен очередной ежемесячный анализ цен и предельных надбавок и цен на лекарственные препараты, включенные производителями лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП.

Так, фактическая средняя надбавка по ценовой группе до 50 рублей составляет 20,73 %, что на 0,43% ниже показателя прошлого месяца, по ценовой группе от 50 до 500 рублей — 19,38%, что на 0,32% меньше, чем при мониторинге за декабрь 2016 года; по ценовой группе от 500 рублей — 14,90%, что на 0,62% меньше уровня прошлого месяца. Информацию для мониторинга предоставили 39 крымских аптечных организаций.

Ознакомиться с результатами ежемесячного мониторинга цен и надбавок на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП можно на официальном сайте.

Напомним, информационно-аналитическую систему цен в РФ на лекарства запустят 1 марта