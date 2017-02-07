В Керчи в детской поликлинике №3 и городской больнице №3 установили камеры видеонаблюдения. Об этом Керчь.ФМ рассказали керчане. По их словам, камеры установили на всех этажах, а также в детской поликлинике при входе поставили пункт охраны, в котором мужчина следит за этими камерами.

«В детской поликлинике окна заклеены, из щелей дует. Лучше бы стеклопакеты поставили, чем тратили бы деньги на камеры», - отметила керчанка

Как удалось узнать Керчь.ФМ, также камеры установили в городской больнице №2.

Напомним, в керченской больнице до конца апреля появится новый томограф. В Керчи приезжий украл в одной из больниц компьютерную технику

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