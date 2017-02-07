Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился проработать вопрос по уменьшению числа бездомных животных в регионе. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.
В свою очередь Иванов подчеркнул, что в республике действует закон, согласно которому к животным применяется исключительно гуманные меры.
При этом глава республики подчеркнул, что жизнь и здоровье граждан в этой ситуации важнее, поэтому выбор нужно делать в пользу безопасности людей.
Напомним, в Керчи численность бездомных животных снижали негуманно.В Керчи отлов бездомных животных происходит на глазах у детей. За несколько лет, пока власти не обращали внимание на проблему бесконтрольной численности бездомных животных, собаки собираются в стаи и пугают керчан. Керчане просили уже Аксенова посодействовать в устройстве приюта для животных. В Керчи в этом году хотят построить приют для бездомных собак. В керченскую казну пока не поступили деньги на стерилизацию бродячих животных
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