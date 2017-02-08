Крымское управление Федеральной антимонопольной службы совместно с ФАС России приступило к проверке финансово-экономической деятельности госпредприятий «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт». Об этом сообщили в пресс-службе крымского УФАС, - передает Керчь.ФМ.

В пресс-службе уточнили, что ведомство проверит экономическую обоснованность расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), и регулируемых видов деятельности за 2015 и 2016 годы.

«Одновременно крымское УФАС России направило предупреждение в адрес министерства транспорта Республики Крым и министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым о прекращении бездействия, выразившегося в отсутствии контроля за распоряжением имуществом, находящимся в собственности Республики Крым и ведущего к нарушению антимонопольного законодательства», – сообщили в пресс-службе.

В антимонопольной службе напомним, что решение о проведении проверки приняли в связи с выявлением факта передачи ГУП РК «Крымские морские порты» имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в аренду ООО «Морская Дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора аренды. Переход права пользования государственным имуществом был осуществлен в рамках договора оказания услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.

«В результате указанных действий ГУП РК «Крымские морские порты» может недополучать прибыль, что приводит к повышению тарифов на портовые услуги и, соответственно, влияет на конечную стоимость товаров для потребителей в Республике Крым и Севастополе», – сообщили в УФАС.