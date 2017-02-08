Крымское управление Федеральной антимонопольной службы совместно с ФАС России приступило к проверке финансово-экономической деятельности госпредприятий «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт». Об этом сообщили в пресс-службе крымского УФАС, - передает Керчь.ФМ.
В пресс-службе уточнили, что ведомство проверит экономическую обоснованность расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), и регулируемых видов деятельности за 2015 и 2016 годы.
В антимонопольной службе напомним, что решение о проведении проверки приняли в связи с выявлением факта передачи ГУП РК «Крымские морские порты» имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в аренду ООО «Морская Дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора аренды. Переход права пользования государственным имуществом был осуществлен в рамках договора оказания услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.
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