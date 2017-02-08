В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели. Керчане рассказали, что сегодня, 7 февраля утром, в их дворе сотрудники ЖЭКа спилили дерево «орех». Работники ЖЭКа сообщили людям, что дерево сухое, поэтому было принято решение его спилить. Но люди считают, что «орех» был живой, по которому бегали белки, а летом дерево давало тень.

«Сегодня, 07.02., проснулись утром от шума пилы. Подошли к окну и увидели ужасное зрелище: наш любимый орех, который всегда радовал глаз, берут и пилят какие-то мужчины. Как позже выяснилось, мужчины были из ЖЭКа, и такой приказ им отдала их мастер. Мастер, действительно, присутствовала на месте происшествия.

Когда возмущённые люди вышли из дома и начали разбираться, почему пилят дерево, она просто сказала: "Оно сухое." Как? Каким образом оно сухое? Никогда не было оно сухим. Всегда прибегали из парка белки, чтобы полакомиться орешками, прилетали дятлы и чистили от жучков-червячков. А когда засушливое лето, орех всегда давал хорошую тень. Теперь же всего этого не будет. И благодаря кому? "Благодаря" доблестным действиям нашего ЖЭКа. Люди из соседних подъездов вышли и спрашивали, почему деревья, которые на самом деле сухие, не рубят? Зато живые деревья - пожалуйста! Как так можно? Как можно так наплевательски относиться к природе? Да, люди действительно поменялись, и, увы, не в лучшую сторону», - написали керчане.