В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница, которая просит власть обратить внимание на состояние дорог на окраине города. Керчанка прислала фотографии двух дорог – улицы Энгельса, 8 и район Самостроя.

В первом случае такая дорога находится прямо возле детского садика. В результате чего детям с родителями приходится «месить ногами грязь». Во втором случае кроме дороги в районе отсутствует вечерне-ночное освещение.

А это дорога по улице Шевякова, по которой ездит автобус № 8

Напомним, керчане жалуются на результат работы по дорогам в Мичурино. В Керчи в районе 3-й самострой перестали вывозить мусор