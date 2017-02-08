Предпринимательница с БАМа выгодно продала керченским пенсионерам аквафильтры. Свои «гастроли» торговые представители провели по улице Горького – молодые люди заходили в квартиры, говорили, что они из водоканала и сейчас устанавливают фильтры для воды за полцены по три на подъезд. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали родственники пожилых людей.

«Ребята звонили в каждую квартиру, говорили, что с водоканала и всех собирают у подъезда. Потом собравшимся объясняли, что устанавливают аквафильтры по 19 тысяч рублей. Но есть фильтры по акции стоимостью 8600 в ограниченном количестве – всего по три на подъезд. Наши пенсионеры подоставали из своих кубышек деньги и обрадовали свои семьи выгодной покупкой. Когда дети и внуки пришли с работы и хотели вернуть аквафильтры, то по телефону их либо «посылали» либо говорили, что сами приедут через 2 недели и разберутся», - рассказали родственники пенсионеров.

В самом водоканале о таких «акциях», с якобы их участием, не знают.

На предоставленном договоре по регистрационным номерам удалось узнать, что все действия в Керчи происходят от имени предпринимательницы из города Тайшет Иркутской области – начала БАМа. Знает ли сама предпринимательница, что от ее имени в Керчи совершается предпринимательская деятельность, редакции выяснить не удалось, так как на сайте налоговой отсутствует ее контактный номер телефона, а непосредственный иркутский номер, указанный в договоре не отвечал.

«Договоры распечатаны на цветном принтере, у исполнителя договора непонятный адрес – фактический в ростовской области с припиской город Керчь Республика Крым, юридический – в Иркутской области. Телефон Иркутской области, указанный в договоре не отвечает, вернее, предлагает оставить сообщение в никуда. Мы хотели сразу же вернуть фильтр, его еще не использовали ни разу, но куда слать – в Иркутск, в Ростов или в Керчи на пороге дома оставить?», - возмущаются родственники «удачливых» покупателей.

Система водоочистная AquaKit PF 2-1, которую вполцены продали пенсионерам, на различных сайтах стоит от 2400 до 3000 рублей.

Согласно открытых сведений сайта Налог.ру иркутская предпринимательница имеет право торговать в ларьках, но не заниматься выносной торговлей, оказанием услуг итд. Родственники надеятся, что такой деятельностью заинтересуются налоговая и правоохранительные органы.