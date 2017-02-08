Предпринимательница с БАМа выгодно продала керченским пенсионерам аквафильтры. Свои «гастроли» торговые представители провели по улице Горького – молодые люди заходили в квартиры, говорили, что они из водоканала и сейчас устанавливают фильтры для воды за полцены по три на подъезд. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали родственники пожилых людей.
В самом водоканале о таких «акциях», с якобы их участием, не знают.
На предоставленном договоре по регистрационным номерам удалось узнать, что все действия в Керчи происходят от имени предпринимательницы из города Тайшет Иркутской области – начала БАМа. Знает ли сама предпринимательница, что от ее имени в Керчи совершается предпринимательская деятельность, редакции выяснить не удалось, так как на сайте налоговой отсутствует ее контактный номер телефона, а непосредственный иркутский номер, указанный в договоре не отвечал.
Система водоочистная AquaKit PF 2-1, которую вполцены продали пенсионерам, на различных сайтах стоит от 2400 до 3000 рублей.
Согласно открытых сведений сайта Налог.ру иркутская предпринимательница имеет право торговать в ларьках, но не заниматься выносной торговлей, оказанием услуг итд. Родственники надеятся, что такой деятельностью заинтересуются налоговая и правоохранительные органы.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.