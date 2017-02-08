КЕРЧЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АКАДЕМИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ» НОЧУ ДПО
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
- ОХРАНА ТРУДА - 2 000 рублей
- ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ - 3 500 рублей
- ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 4 000 рублей
- РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ - 3 000 рублей
- ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ - 1 000 рублей -
- ОБУЧЕННИЕ ЛИЦ НА ПРАВО РАБОТЫ С ОТХОДАМИ I-IV КЛАССА ОПАСНОСТИ — 5 000 рублей
ВЕДЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ - начало занятий 13 февраля !!!! (цены 2016 г.)
- СТРОПАЛЬЩИК
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ
- ОХРАНА ТРУДА (Специалист в области охраны труда) по 256 часовой программе (обучение дистанционное) — 15 000 рублей.
- УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ (Специалист по управлению персоналом) по 256 часовой программе (обучение дистанционное) — 15 000 рублей.
Профессиональное обучение осуществляется по более чем 20-ти образовательным программам
Наш адрес: г.Керчь, ул.Шлагбаумская, д.49/2 (остановка «Горбольница»)
тел.: +7 978 774 18 86