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Кинотеатр «Украина» приглашает 09.02 – 15.02

На пятьдесят оттенков темнее 2D 09:00 - 140 руб (взрослый); 190 руб (1 место на диване) 11:10 - 200 руб (взрослый); 250 руб (1 место на диване) 13:20; 14:50 - 250-300 руб (взрослый); 300-350 руб (1 место на диване) 17:50; 20:10; 22:30 - 300 руб (взрослый); 350 руб (1 место на диване) Джон Уик -2 2D 09:00 - 140 руб (взрослый); 170 руб (1 место на диване) 11:00 - 160 руб (взрослый); 210 руб (1 место на диване) 12:40 - 160-210 руб (взрослый) 18:50; 22:50 - 210 руб (взрослый) Притяжение 2D; 3D 2D: 22:50 - 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване) 3D: 15:30 - 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване) 18:40 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване) Лего Фильм: Бэтмен 2D; 3D 2D: 09:00 - 110 руб (детский до 7 лет); 140 руб (взрослый) 10:50 - 160 руб (детский до 7 лет); 210 руб (взрослый) 3D: 13:00; 14:50 - 140-170 руб (детский до 7 лет); 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване) 16:40 - 170 руб (детский до 7 лет); 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване) Звонки 2D 17:00; 21:00 - 210 руб (взрослый) Обитель зла: Последняя глава (предпоказ)3D 20:50 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване) Дополнительная информация, справки по тел: 2-05-69 (автоответчик); +7 978 8951121 на сайте www.kinokerch.ru ул. Советская 11.

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