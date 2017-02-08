На пятьдесят оттенков темнее 2D
09:00 - 140 руб (взрослый); 190 руб (1 место на диване)
11:10 - 200 руб (взрослый); 250 руб (1 место на диване)
13:20; 14:50 - 250-300 руб (взрослый); 300-350 руб (1 место на диване)
17:50; 20:10; 22:30 - 300 руб (взрослый); 350 руб (1 место на диване)
Джон Уик -2 2D
09:00 - 140 руб (взрослый); 170 руб (1 место на диване)
11:00 - 160 руб (взрослый); 210 руб (1 место на диване)
12:40 - 160-210 руб (взрослый)
18:50; 22:50 - 210 руб (взрослый)
Притяжение 2D; 3D
2D: 22:50 - 210 руб (взрослый); 260 руб (1 место на диване)
3D: 15:30 - 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване)
18:40 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване)
Лего Фильм: Бэтмен 2D; 3D
2D: 09:00 - 110 руб (детский до 7 лет); 140 руб (взрослый)
10:50 - 160 руб (детский до 7 лет); 210 руб (взрослый)
3D: 13:00; 14:50 - 140-170 руб (детский до 7 лет); 180-230 руб (взрослый); 230-280 руб (1 место на диване)
16:40 - 170 руб (детский до 7 лет); 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване)
Звонки 2D
17:00; 21:00 - 210 руб (взрослый)
Обитель зла: Последняя глава (предпоказ)3D
20:50 - 230 руб (взрослый); 280 руб (1 место на диване)
Дополнительная информация, справки по тел:
2-05-69 (автоответчик);
+7 978 8951121
на сайте www.kinokerch.ru
ул. Советская 11.