Учёные зафиксировали порядка 50 объектов археологического наследия на территории, по которой пройдёт трасса «Таврида». Об этом Крыминформу сообщил заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин, - передает Керчь.ФМ.
Он уточнил, что речь идёт как об уже известных археологических памятниках, границы которых были уточнены, так и новых объектах. Обследование территории будущей трассы проводил Институт археологии РАН.
Напомним, что депутаты Крыма разрешили начать строительство трассы «Таврида» без решения госэкспертизы. У трассы «Таврида» будет четыре полосы, - Путин. Также, её оборудуют специальными путепроводами («зелёными коридорами») для животных.
Ранее сообщалось, что из-за строительства трассы «Таврида» могут снести 26 домов. Она пройдет через шесть крымских городов и 43 села. В Крыму утвердили окончательный маршрут трассы «Таврида». У керчан под трассу изымают 23 объекта
Фото: интернет
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