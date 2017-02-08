Учёные зафиксировали порядка 50 объектов археологического наследия на территории, по которой пройдёт трасса «Таврида». Об этом Крыминформу сообщил заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин, - передает Керчь.ФМ.

«По трассе «Таврида» исследования проведены. На этой трассе порядка 50 объектов археологического наследия, в том числе выявленные (в ходе исследований). На них сейчас готовится документация и будет приниматься решение, что будет доисследоваться в полном объёме», – сообщил Зарубин.

Он уточнил, что речь идёт как об уже известных археологических памятниках, границы которых были уточнены, так и новых объектах. Обследование территории будущей трассы проводил Институт археологии РАН.

Напомним, что депутаты Крыма разрешили начать строительство трассы «Таврида» без решения госэкспертизы. У трассы «Таврида» будет четыре полосы, - Путин. Также, её оборудуют специальными путепроводами («зелёными коридорами») для животных.

Ранее сообщалось, что из-за строительства трассы «Таврида» могут снести 26 домов. Она пройдет через шесть крымских городов и 43 села. В Крыму утвердили окончательный маршрут трассы «Таврида». У керчан под трассу изымают 23 объекта

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