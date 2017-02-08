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Строительное предприятие ООО «Марта» предлагает к продаже двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры в новом строящемся двадцатиквартирном жилом доме по адресу Керчь, переулок 1-й Портовый, 6.

Сдача дома: декабрь 2016 года.

Предлагаемые квартиры:

Двухкомнатные площадью:64 кв.м,

Трехкомнатные: 79кв.м., 122 кв.м., 136 кв.м.

Четырехкомнатные: 152 кв.м и 159 кв.м.

Также, к продаже предлагаются офисные помещения площадью от 40 до 300 квадратных метров.

Все квартиры имеют индивидуальное отопление. Территория дома огорожена и имеет собственную стоянку для автомобилей.

Все справки, включая ознакомление с планировкой квартир, можно получить по телефону +7978-828-96-81

http://ooo-marta.ru