В Керчи в бывшем здании таможни разместили мировых судей. На сегодняшний день в здании работает 6 специалистов, но всего их будет 8. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ

«Структура пока недоукомплектована секретарями, на эти вакантные должности требуются люди с высшим образованием», - пишет председатель горсовета.

По словам Щербулы, помещения, где работают мировые судьи, требуют капитального ремонта: отсутствует централизованное отопление, нет автомобильной парковки, местами протекает крыша. Не подключены необходимые для работы компьютерные системы "Гарант" и "Консультант".

«Насколько мне известно, готовятся документы для передачи здания в республиканскую собственность. Однако в вопрос необходимо экстренное вмешательство. В таких условиях мировые судьи работать не должны. И более того, в таких условиях не должны принимать наших граждан, керчан», - написала Щерубла.

Напомним, с нового года керчан перестали разводить

Фото: соцсети