В Керчи на центральном рынке города сменилось руководство. Как Керчь.ФМ рассказали в администрации рынка, что директор Роман Корсак уволился по соглашению сторон, в связи с переводом. На данный момент и.о директора - Игорь Орлич.
Как рассказали предприниматели с рынка, после визитов представителей администрации города и некоторых депутатов, им со стороны администрации сказали, что аренду можно платить по-старому.
Также работники рынка рассказали, что при Крымпотребсоюзе было намного проще и "прозрачнее" работать.
Как сообщил Керчь.ФМ источник в правоохранительных органах, сейчас возбуждено уголовное дело, где фигурантами проходят замдиректора рынка, главбух, другие работники администрации рынка и сумма озвучиватеся гораздо больше 100 тысяч рублей. Также к причастности к "делам рынка" проверяются также бывшие и настоящие сотрудники городской администрации. Официальных комментариев, ссылаясь на тайну следствия, правоохранители дать не могут.
Ранее мы писали, что им на рынке в несколько раз подняли цену на аренду. У некоторых предпринимателей арендная плата с 18 тысяч увеличилась до 44 тысяч рублей в месяц. После этого, керченские предприниматели на митинге, который прошел 1 февраля сообщили, что перекроют переправу.
Напомним, в Керчи администрация рынка присвоила себе 100 тыс. руб
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