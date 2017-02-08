В Керчи на центральном рынке города сменилось руководство. Как Керчь.ФМ рассказали в администрации рынка, что директор Роман Корсак уволился по соглашению сторон, в связи с переводом. На данный момент и.о директора - Игорь Орлич.

Как рассказали предприниматели с рынка, после визитов представителей администрации города и некоторых депутатов, им со стороны администрации сказали, что аренду можно платить по-старому.

"Замглавы администрации сказал, что нам оставили старые договоры и платить можно по-старому, однако, никто с нами допсоглашения на этот год не подписал, официального ответа от администрации о том, что новые квитанции недействительны, а платить аренду нужно по старой цене, до сих пор нет. Ни заведующей, ни главного бухгалтера, ни директора Корсака ни его зама Перцева на рынке нет", - сказали предприниматели.

Также работники рынка рассказали, что при Крымпотребсоюзе было намного проще и "прозрачнее" работать.

"Мы всегда знали куда идут заплаченные нами деньги, а сейчас за год на рынке ничего не сделано - крыши как текли так и текут, никаких улучшений нет, только пожарную сигнализацию по-новому поставили", - добавили предприниматели.

Как сообщил Керчь.ФМ источник в правоохранительных органах, сейчас возбуждено уголовное дело, где фигурантами проходят замдиректора рынка, главбух, другие работники администрации рынка и сумма озвучиватеся гораздо больше 100 тысяч рублей. Также к причастности к "делам рынка" проверяются также бывшие и настоящие сотрудники городской администрации. Официальных комментариев, ссылаясь на тайну следствия, правоохранители дать не могут.

Ранее мы писали, что им на рынке в несколько раз подняли цену на аренду. У некоторых предпринимателей арендная плата с 18 тысяч увеличилась до 44 тысяч рублей в месяц. После этого, керченские предприниматели на митинге, который прошел 1 февраля сообщили, что перекроют переправу.

Напомним, в Керчи администрация рынка присвоила себе 100 тыс. руб