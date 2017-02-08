В Керчи, в большом зале центра им. Богатикова прошел конкурс «Учитель и ученик». Впервые участвовало всего 19 пар педагогов и учеников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ

«Глядя на наше подрастающее поколение, слушая их виртуозное исполнительское мастерство, наслаждаешься временем, проведенным в зрительном зале. Понимаю, насколько же замечательно, что пересеклись пути столь замечательных терпеливых педагогов и настолько же талантливых детей. Я искренне сегодня желаю им совместного плодотворного творчества!», - написала Щербула.