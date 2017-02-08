В Керчи управление муниципального контроля выявило ненадлежащее содержание фасадов многоквартирных домов (повреждения декоративной отделки, окраски фасада и инженерных элементов). Также, специалисты сообщили, что в неисправном состоянии конструктивные элементы фасада (цоколей, крылец, ступеней, входных дверей, балконов и лоджий, водостоков и водосточных труб, линейных открытий и иных конструктивных элементов).

Все это, является нарушением п. 2.4.12. Правил благоустройства города Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В результате, управляющие компании как организации, на которых возложены соответствующие обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома, привлекут к административной ответственности.

Напомним, в Керчи собственника стройки заставили убрать надписи с забора

Фото: пресс-служба