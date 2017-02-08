В Крыму, 8 февраля, из-за сильного ветра без электроснабжения остались 9222 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 – частично. Наибольшее количество отключенных населенных пунктов отмечается в Раздольненском и Первомайском районах.

В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 33 бригады РЭС – 97 человек, 33 единицы техники. Как сообщает ведомство, работы будут продолжаться в течение суток силами оперативно-выездных бригад.

Ситуация с непогодой находится на контроле Центра управления кризисными ситуациями. Мониторинг оперативной обстановке на территории Республики осуществляется в режиме реального времени.

Подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым находятся в боевой готовности оперативно оказать помощь населению.

«В период ухудшения погодных условий особенно важно стабильное функционирование всех социально-значимых объектов. Поэтому обеспечению безопасности жителей и гостей Крымского полуострова уделяется особое внимание», - подчеркивает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов.

Напомним, в Крыму на два дня прогнозируют сильный ветер

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