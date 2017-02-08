Крымские железнодорожники приступили к замене инвентарных рельсов на бесстыковые пути – полная замена будет проведена на 70 км полотна. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, - передает Керчь.ФМ.

По информации пресс-службы, работа по сварке ранее доставленных на Крымский полуостров 100-метровых рельсовых плетей проводится с помощью мобильного рельсосварочного комплекса. Замена 25-метровых инвентарных рельсов на бесстыковой путь произведена на станции Ефремовской. В 2017 году работы по сварке рельсов будут проведены более чем на 70 километрах пути.

В КЖД также отметили, что отсутствие стыков на железнодорожном полотне позволяет повысить безопасность и скорость движения поездов, обеспечить плавность, бесшумность хода и, как следствие, комфортабельность проезда пассажиров.

После завершения всех работ скорость движения на станционных путях Крымской железной дороги повысится до 100 км/ч, на перегонах – до 120 км/ч.

Напомним, КЖД отказалась от арендованных локомотивов