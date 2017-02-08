Акция действительна до 30 мая 2017г.
Республика Крым, г.Керчь пос. Героевское ул. Галины Петрова, 23б,
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- Аренда зала вместимостью до 50 чел.
- Вкусный банкет
- Посещение банного комплекса!
- Пользование инфраструктурой мини пансионата: детский-комплекс, зоны для отдыха и паркинг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Услуги фотографа (по договоренности)
- Организация трансфера!!!
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Позвоните нам: +7 (978) 816-555-0
Напишите нам: probest@yandex.ru
Акция действительна до 30.05.2017г.