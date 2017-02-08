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Акция действительна до 30 мая 2017г.

Вилла-дана.рф.

Республика Крым, г.Керчь пос. Героевское ул. Галины Петрова, 23б,

probest@yandex.ru

ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВА?

Доверьте свои заботы мини пансионату «Вилла Дана»! С 1 АПРЕЛЯ



Организуйте свой банкет на сумму 2500 руб. на персону - получите возможность размещения в номерах в подарок для всех участников!



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

- Аренда зала вместимостью до 50 чел.

- Вкусный банкет

- Посещение банного комплекса!

- Пользование инфраструктурой мини пансионата: детский-комплекс, зоны для отдыха и паркинг



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:



- Услуги фотографа (по договоренности)

- Организация трансфера!!!

ЗАИНТЕРЕСОВАЛО?

Позвоните нам: +7 (978) 816-555-0

Напишите нам: probest@yandex.ru

Акция действительна до 30.05.2017г.