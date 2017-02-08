Яркие фотосессии в новых декорациях
Приглашаем Ваших деток принять участие
Ждём на фото проект "Barbie"
Воскресенье, 12.02.2017 в интерьерной фотостудии Керчи:
https://vk.com/kerch9
Шикарный выбор аксессуаров для волос Karolina: https://vk.com/club134176341
Весенние настроение и отличные эмоции вам обеспечены!
Цены не кусаются!
• Стоимость участия 1800 руб.
30 минутная съемка.
30 - 50 фотографий !
Поторопитесь!
Количество мест ограничено!
Запись по тел: +79788903691 или Галина Бурдукова https://vk.com/id228772738