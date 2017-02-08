Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

На правах рекламы

Все яркие моменты должны быть запечатленными на долгую память!

Яркие фотосессии в новых декорациях Приглашаем Ваших деток принять участие

Ждём на фото проект "Barbie"

Воскресенье, 12.02.2017 в интерьерной фотостудии Керчи:

https://vk.com/kerch9

Шикарный выбор аксессуаров для волос Karolina: https://vk.com/club134176341 Весенние настроение и отличные эмоции вам обеспечены!

Цены не кусаются!

• Стоимость участия 1800 руб.

30 минутная съемка.

30 - 50 фотографий !

Поторопитесь!

Количество мест ограничено!

Запись по тел: +79788903691 или Галина Бурдукова https://vk.com/id228772738

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.