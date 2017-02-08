Предлагаются следующие услуги
* Займы.
* Работа с материнским (семейным) капиталом.
* Купля-продажа, обмен, аренда.
ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ:
* Оформление наследства.
* Техническая документация, межевые и технические планы, кадастровые паспорта.
* Дачная амнистия, оформление земельных участков в собственность/аренду.
* Оформление права собственности на самовольную постройку.
* Узаконение и (или) согласование переустройства и перепланировки в квартире.
* Юридическое сопровождение сделок (купли-продажи, дарения, мены).
* Консультация юриста бесплатная.
г.Керчь, пер.Кооперативный, 2 (В. Дубинина), ТЦ «Гранд Капитал», 1й этаж, оф.№3
+79883129674 +79788362728 +79788362726
urist.kerch@gmail.com