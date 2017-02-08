Верховный суд Крыма 16 января 2017 года оставил в силе приговор Керченского суда, которым двое керчан признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом Керчь.ФМ сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«За совершенное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), совершенное с причинением крупного ущерба и группой лиц по предварительному сговору, гражданам РФ Малому И.В. и Рылякову Н.В. назначен штраф в размере 400 и 450 тысяч рублей соответственно», - говорится в сообщении

Как рассказали в Погрануправлении, граждане Российской Федерации Малый И.В. 1968 г.р. и Рыляков Н.В 1986 г.р. организовали совместный рыбный бизнес. С использованием двух подъемных кефалевых заводов, установленных в акватории Керченского пролива, они своей рыбопромысловой бригадой осуществляли промысел кефали и пиленгаса. 31 августа 2015 года в один из кефалевых подъемников заплыл дельфин - черноморская афалина, занесенная в Красную книгу.

Малый и Рыляков дали указание работникам бригады достать дельфина и, вместо того, чтобы выпустить, обкололи животное транквилизатором «Диазепам». Рыболовы решили продать дельфина, для этого его подняли из воды, перегрузили сначала в лодку, затем на носилки и доставили на берег. В ходе всех этих манипуляций животному нанесли несколько ран.

Сотрудники Керченского Погрануправления на берегу задержали браконьеров. Дельфина осмотрели специалисты и выпустили в естественную среду обитания.

Следствие длилось больше года, так как обвиняемые искусственно затягивали процесс, не являлись на слушания.

«Для сбора доказательной базы проделана огромная и трудоемкая работа, опрошено более 40 свидетелей, произведены обыски», - добавили в ведомстве.

Погрануправление ФСБ России по Республике Крым обращается ко всем, кому стали известны факты браконьерской деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, сообщать по телефону (36561) 19-12, либо обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Набережная, дом 1 (Служба в г. Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым). По каждому обращению будут приняты соответствующие меры.

Фото: пресс-служба ФСБ