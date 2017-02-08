В администрации Керчи прошел круглый стол с жителями нижней Цементной Слободки. Керчане пожаловались администрации на то, когда по дорогам едят груженные КрАЗы в их домах дребезжат окна и стены. Водители ставят грузовики возле домов, пыль и газы летят прямо в окна людям.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ
Как пишет председатель горсовета Лариса Щербула, большую часть жителей нижней Цементной Слободки волнует вопрос, почему они не попали в санитарную зону.
«Они не согласны с нормативом и хотят его пересмотра. В результате эмоционального обсуждения было принято решение направить обращение в Росавтодор от администрации и ОНФ с соответствующей просьбой», - сообщила Щербула.
По ее словам, Роман Кириченко предложил идти по пути признания жилья аварийным. В таком случае жители домов, чьи домовладению будут признаны непригодными для проживания, получат компенсацию.
Напомним, керчане, которые остаются жить рядом с Керченским мостом, хотят переселиться
Фото: соцсети
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