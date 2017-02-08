В администрации Керчи прошел круглый стол с жителями нижней Цементной Слободки. Керчане пожаловались администрации на то, когда по дорогам едят груженные КрАЗы в их домах дребезжат окна и стены. Водители ставят грузовики возле домов, пыль и газы летят прямо в окна людям.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ

«По словам жителей, детям негде гулять, выход к морю отрезан. Дороги находятся в таком состоянии, что пройти, особенно в дождь невозможно, машина скорой помощи не может проехать к домам. Нужно принимать срочные меры», - пишет Подлипенцев.

Как пишет председатель горсовета Лариса Щербула, большую часть жителей нижней Цементной Слободки волнует вопрос, почему они не попали в санитарную зону.

«Они не согласны с нормативом и хотят его пересмотра. В результате эмоционального обсуждения было принято решение направить обращение в Росавтодор от администрации и ОНФ с соответствующей просьбой», - сообщила Щербула.

По ее словам, Роман Кириченко предложил идти по пути признания жилья аварийным. В таком случае жители домов, чьи домовладению будут признаны непригодными для проживания, получат компенсацию.

Напомним, керчане, которые остаются жить рядом с Керченским мостом, хотят переселиться

Фото: соцсети