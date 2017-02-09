День Всех Влюбленных - это праздник не только для пар, а также для всех, кого вы любите, с кем приятно работать, отдыхать и отмечать праздники!
14 февраля команда «Вкуса Жизни» приглашает Вас на праздничный вечер. Давайте вместе растворимся в атмосфере романтики.
Вас ждет:
- развлекательная программа от АНДРЕЯ АНТОНЕНКО (с 19:30 до 22:00);
- правильные ритмы от DJ PRUCHKOVSKY;
- праздничный LOVE ужин от бренд-шефа сети "Эклектика", СЕРГЕЯ ВИНОКУРОВА;
- ценные призы и подарки от спонсоров нашего вечера (сеть магазинов "Красотка", сеть цветочных магазинов "Букетная Мастерская", агентство проката лимузинов "LimoKerch", ювелирный бутик "Ювелир");
- фотограф вечера - СЕРГЕЙ ШВИНДИН;
- комплименты от "Вкуса Жизни" (шампанское, шоколадный фонтан);
- специально организованная фотозона (при поддержке мастера по изготовлению мебели на заказ в г. Керчь - АНДРЕЙ ХОПТЮК);
- оформление зала, праздничная сервировка.
Начало программы в 19:30.
Место проведения - банкетный зал кафе "Вкус Жизни" (Айвазовского, 7).
Стоимость входного билета НА ДВОИХ - 2400 р. В стоимость входит праздничный ужин. Необходимо предварительно сделать заказ.
Спешите приобретать билеты, количество мест ограничено!
+7 (978) 816 888 7
Попробуйте любовь на ВКУС вместе с нами!