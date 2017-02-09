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День Всех Влюбленных - это праздник не только для пар, а также для всех, кого вы любите, с кем приятно работать, отдыхать и отмечать праздники!

14 февраля команда «Вкуса Жизни» приглашает Вас на праздничный вечер. Давайте вместе растворимся в атмосфере романтики.

Вас ждет:

- развлекательная программа от АНДРЕЯ АНТОНЕНКО (с 19:30 до 22:00);

- правильные ритмы от DJ PRUCHKOVSKY;

- праздничный LOVE ужин от бренд-шефа сети "Эклектика", СЕРГЕЯ ВИНОКУРОВА;

- ценные призы и подарки от спонсоров нашего вечера (сеть магазинов "Красотка", сеть цветочных магазинов "Букетная Мастерская", агентство проката лимузинов "LimoKerch", ювелирный бутик "Ювелир");

- фотограф вечера - СЕРГЕЙ ШВИНДИН;

- комплименты от "Вкуса Жизни" (шампанское, шоколадный фонтан);

- специально организованная фотозона (при поддержке мастера по изготовлению мебели на заказ в г. Керчь - АНДРЕЙ ХОПТЮК);

- оформление зала, праздничная сервировка.

Начало программы в 19:30.

Место проведения - банкетный зал кафе "Вкус Жизни" (Айвазовского, 7).

Стоимость входного билета НА ДВОИХ - 2400 р. В стоимость входит праздничный ужин. Необходимо предварительно сделать заказ.

Спешите приобретать билеты, количество мест ограничено!

+7 (978) 816 888 7

Попробуйте любовь на ВКУС вместе с нами!