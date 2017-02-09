В редакцию сайта Керчь.ФМ наш постоянный читатель прислал видео, снятое 9 февраля на смотровой площадке стройки Керченского моста.

«Стройка встала. Мороз и дикий ветер. Не отключал звук, чтоб понятно было. От ветра и дрожит камера», - написал он.

В то же время пресс-служба инфоцентра «Крымский мост» сообщает, что ледоход не повлиял на строительство Крымского моста.

«В Керченском проливе на несколько дней встал лед со стороны Азовского моря. Это не повлияло на работу строителей Крымского моста. Возможность обледенения пролива во время строительства учтена в проекте стройки, а ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений - рабочих мостов и технологических площадок», - отмечают в инфоцентре.

В пресс-службе также отметили, что доставка свай к технологическим мостам осуществлялась с помощью барже-буксирных составов. Толщина ледового покрова была около 10 сантиметров. Когда в проливе установилась плюсовая температура, лед начал разрушаться и перешел из Азовского в Черное море.