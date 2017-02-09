Крымчане-автовладельцы, не уплатившие транспортный налог за 2015 год, в совокупности задолжали более 31 млн рублей – налоговая служба готовит документы для взыскания долгов через суд. Об этом сегодня сообщила пресс-служба крымского управления Федеральной налоговой службы, - передает Керчь.ФМ.

«Более 31 млн руб числится за физическими лицами, не уплатившими транспортный налог за 2015 год. По данным фактам готовятся материалы для взыскания в судебном порядке», – говорится в сообщении.

Всего налоговыми органами налогоплательщикам Республики Крым было направлено более 65 тыс требований об уплате налогов и сборов.

«Крымские налоговые органы усиливают работу по сокращению налоговой задолженности. В настоящее время системным должникам – юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям – направлено более 65 тыс требований об уплате налогов и сборов, – сообщили в пресс-службе УФНС. – Основная масса задолженности зафиксирована по организациям в сфере оказания услуг, оптовой и розничной торговли, строительства, производства алкогольных напитков».

В пресс-службе уточнили, что все организации, граждане и индивидуальные предприниматели получили налоговые требования. По истечении сроков добровольного погашения задолженности, которые составляют восемь рабочих дней с даты получения требования, к ним будет применяться механизм приостановки операций по счетам, а также взыскание задолженности в бесспорном порядке со счетов, открытых в учреждениях банков. В 2016 году в бюджет таким образом было списано почти 300 млн рублей.

Напомним, крымчане платят транспортный налог активнее других россиян