С 28 января по 10 февраля 2017 года Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике Крым проводит выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«Цель исследования – получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения», — отметили в Крымстате.

Результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики.

Опросу подлежат 1992 домашних хозяйства республики (1032 домохозяйства в городской местности и 960 – в сельской местности), адреса которых были выбраны методом случайного отбора. Наблюдение проводят специально подготовленные работники Крымстата – интервьюеры.

Напомним, власти Крыма предлагают повышать тарифы на ЖКХ только с ростом доходов населения

Фото: интернет