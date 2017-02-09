С 28 января по 10 февраля 2017 года Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике Крым проводит выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.
Результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики.
Опросу подлежат 1992 домашних хозяйства республики (1032 домохозяйства в городской местности и 960 – в сельской местности), адреса которых были выбраны методом случайного отбора. Наблюдение проводят специально подготовленные работники Крымстата – интервьюеры.
Напомним, власти Крыма предлагают повышать тарифы на ЖКХ только с ростом доходов населения
Фото: интернет
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