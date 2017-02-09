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Самое время начинать готовить своё тело к лету - и поможет вам в этом лучше всего качественное спортивное питание по очень доступным ценам!

В магазине спортивного питания "Богатырь" снова крупное поступление спортивного питания от всемирно известных фирм Biotech USA, Scitec Nutrition, Ostrovit, KFD - в наличии всё: от протеинов и гейнеров до батончиков и шейкеров!!! Также хороший выбор спортивного питания других известных фирм!

С 08.02 по 13.02.17 каждому покупателю, купившему на сумму от 1000 рублей - пробник спортивного питания в подарок, при покупке любых 2-х спортивных добавок на сумму от 2000 рублей - скидка 5% и 10% скидка на всё при покупке 3-х и более добавок на сумму от 6000 рублей, 15% скидка - при покупке 3-х и более добавок на сумму от 10000 рублей. Цены и без всяких скидок одни из самых низких в Крыму!!!!

Посетите магазин спортивного питания "Богатырь" - и вы точно останетесь довольны! Мы делаем всё для того, чтобы приобретение спортивного питания стало максимально доступным и удобным для вас!



Мы ждём вас в магазине спортивного питания "Богатырь" - г.Керчь, ул. Пролетарская 17, ТЦ "Лабиринт", бутик №4 (первый этаж). Время работы - с 10 до 18 (кроме понедельника). Группа в контакте - http://vk.com/sportpit_bogatir_kerch

Моб. тел. +79788164327



Магазин спортивного питания "Богатырь" - Выбор Сильных Телом и Духом!!!



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