Министерство культуры РФ и правительство Крыма официально одобрили идею установки памятника, посвященного воссоединению полуострова с Россией. Монумент будет состоять из скульптур русского, украинца и крымского татарина, которые вместе держат летопись истории Крыма.
Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.
С инициативой установки памятника выступил лидер Объединенного молодежного фронта (ОМФ) Николай Шлямин.
При этом в Минкультуры отметили, что ведомство может финансировать проведение конкурса только на основании указов президента и постановлений правительства, а полномочия по установке памятников на полуострове принадлежат Государственному комитету по охране культурного наследия Крыма.
В правительстве Республики идею тоже поддержали, поскольку она нацелена «на увековечение одного из значительнейших событий в истории Крыма». Власти региона предложили Шлямину вынести инициативу на общественное обсуждение и создать памятник на добровольные пожертвования.
По словам Шлямина, он готов начать сбор средств на создание монумента по всей России, если крымчане одобрят проект.
Напомним, памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым. В Керчи забыли про братскую могилу у моря, - читатели
Фото: архив
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