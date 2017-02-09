Министерство культуры РФ и правительство Крыма официально одобрили идею установки памятника, посвященного воссоединению полуострова с Россией. Монумент будет состоять из скульптур русского, украинца и крымского татарина, которые вместе держат летопись истории Крыма.

Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

С инициативой установки памятника выступил лидер Объединенного молодежного фронта (ОМФ) Николай Шлямин.

«Минкультуры России с искренним уважением относится к вашей инициативе и считает, что проведение подобных работ позволит привлечь внимание общественности к культурным аспектам присоединения Крыма», – ответили лидеру ОМФ в министерстве.

При этом в Минкультуры отметили, что ведомство может финансировать проведение конкурса только на основании указов президента и постановлений правительства, а полномочия по установке памятников на полуострове принадлежат Государственному комитету по охране культурного наследия Крыма.

В правительстве Республики идею тоже поддержали, поскольку она нацелена «на увековечение одного из значительнейших событий в истории Крыма». Власти региона предложили Шлямину вынести инициативу на общественное обсуждение и создать памятник на добровольные пожертвования.

«В случае одобрения крымской общественностью вашей идеи со стороны Совета министров Республики Крым в рамках компетенции будет оказано содействие в ее реализации», – говорится в ответе общественнику.

По словам Шлямина, он готов начать сбор средств на создание монумента по всей России, если крымчане одобрят проект.

«Надеюсь на активную гражданскую позицию и поддержку жителей Республики Крым. Этот проект делается для всех россиян, но, главным образом, для крымчан, чтобы им было что показать своим потомкам. На памятнике стоят русский, украинец и татарин в национальных одеждах и держат книгу, в которой написано: "Нас не сломить, нас не сломать — историю Крыма нам вместе писать". Это также говорит о том, что мы должны вместе работать во благо своей страны, и тогда детям передадим доброе наследие», – сказал лидер ОМФ.

Напомним, памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым. В Керчи забыли про братскую могилу у моря, - читатели

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