На трассе Керчь-Симферополь, в Кировском районе, 8 февраля утром произошло ДТП с участием двух грузовиков и иномарки. Также в аварии пострадали пешеходы, - передает Керчь.ФМ.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, водитель автомобиля «Исузу» врезался в стоящий автомобиль «ДАФ FT85CF» с полуприцепом. Столкновение произошло в сильном тумане.

Полтора часа спустя, в тумане в стоящий грузовик «Исузу» врезался автомобиль «Митсубиси Лансер», а также сбил двух пешеходов, которые занимались буксировкой этого грузовика.

При ДТП пострадали пешеходы:

Пешеход 1983 г.р. Диагноз: закрытый перелом костей голени слева. Пешеход 1954 г.р. Диагноз: рваная рана правой голени.

Фото: интернет