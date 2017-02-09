Полиция Ленинского района разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 12 января 2017 года примерно в 23.30 на участке между поворотом на с.Марфовка и с.Горностаевка, - передает Керчь.ФМ

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, водитель автомобиля «МАЗДА» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ФОРД ТРАНЗИТ».

В результате аварии девушка-пассажир автомобиля МАЗДА 6 от полученных травм скончалась. Также травмы различной степени тяжести получили водители и еще один пассажир.

Полиция обращается ко всем, кто что-либо видел, владеет информацией или записью с видеорегистратора по указанному дорожно-транспортному происшествию, обратиться в дежурную часть полиции Ленинского района по номеру 102 , ( 36557)-4-02-19 или моб.тел.+7978 073 60 48.