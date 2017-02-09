Из-за сильного ветра и обледенения проводов в Крыму без электроснабжения находятся жители 21 населенного пункта. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил помощник начальника Главного управления МЧС России по РК Владимир Иванов, - передает Керчь.ФМ.

«По состоянию на 7 утра 21 поселок без электроснабжения, в 16 из них электроснабжение нарушено частично. В основном это села Сакского района. Обледенение проводов. Работает семь бригад», — рассказал Иванов.

Он уточнил, что бригады работали всю ночь, к 01.00 им удалось восстановить электроснабжение в большинстве населенных пунктов, в частности, света на тот момент не было в 13 поселках. Однако из-за усиления ветра до 20-25 м/с и обледенения проводов их количество увеличилось до 21. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главка МЧС.

Напомним, в Крыму из-за непогоды без электроснабжения остались свыше 9000 человек