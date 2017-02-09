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Контактная информация

Телефон: +797 88-33-95-66

WWW: https://vk.com/5ok_on ;

Адрес: улица Генерала Петрова, 37-Б, офис № 33, остановка "Дворец Пионеров"



Студия «5 ОКОН» - это уникальная творческая площадка. Мы предоставляем широкий спектр услуг: фото-, видео-, мастер-классы, аренда фотозон, организации праздников и др.



Мы – за индивидуальность и креатив. Именно поэтому у нас – модные, эксклюзивны фотозоны; тематические декорации и особенная творческая атмосфера.

«5 ОКОН» - ЭТО:



1. Тематические и индивидуальные фотосессии в оригинальном интерьере.

Хотите выйти за рамки привычного и побаловать себя эксклюзивной фотосессией? Мы с радостью осуществим ваши желания и идеи. В нашей студии представлено несколько интерьерных фотозон, которые придадут вашим фотографиям особенное нестроение и тематику.

2.Видеосъемка.





Мы предлагаем все виды услуг в сфере видео: от съемки вашего семейного праздника до съемок персонального музыкального видео-клипа. Наша команда поможет запечатлеть самые важные моменты вашей жизни. Поздравительная видео-открытка, социальный ролик или реклама – для нас нет ничего невозможного!

3. Аренда зала и фотозон.

Мы предоставляем площадку для фотографов и видеографов для реализации творческих идей. Наши декорации доступны в любую погоду и любое время года.

