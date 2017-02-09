Количество бездомных животных в Крыму будут сокращать гуманным способом – только с помощью стерилизации, а также руководствуясь актами закона «О содержании и защите домашних животных от жестокого обращения в Республике Крым», который вступил в силу с 1 января 2017 года.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов, - передает Керчь.ФМ.

Он уточнил, что эту работу будут проводить вместе с общественниками.

«Стерилизация – единственный гуманный способ. Единственное, что мы в течение дня, месяца не сможем простерилизовать всех безнадзорных животных, которые есть на территории РК в разных муниципальных образованиях. Этих животных, как минимум, сначала признать безнадзорными. У каждого из этих животных может быть хозяин. Много всяких иных юридических моментов, все это будет обсуждаться с общественниками. С учетом того, что у нас не то количество приютов, которое необходимо для этой работы, будет выработан комплекс мер, в том числе с общественниками: как это будет происходить, насколько быстро мы подключимся к сокращению численности путем стерилизации и выявления агрессивных животных. Эта работа проводится и дальше будет исключительно в рамках данного законодательства», — сказал Иванов.

При этом он отметил, что ранее в некоторых регионах Республики из-за пассивности общественности и отсутствия финансирования регистрацию и стерилизацию животных пришлось приостановить.

«С учетом отсутствия средств у многих муниципальных образований эта работа приостановлена, а также с учетом активности не очень большого количества населения, которое понимает важность этой проблемы, вопрос на сегодняшний день не решен, но получена задача сдвинуть его с этой точки. Сергей Валерьевич (глава Республики Аксенов — ред.) дал поручение взять на особый контроль и усилить эту работу для наведения порядка», — отметил Иванов.

Напомним, власти Крыма распорядились сократить число бродячих животных на полуострове. В Керчи продолжают травить бездомных собак.

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