В керченской школе №26 сотрудники полиции провели встречу с родителями школьников. Собрание было посвящено вопросам безопасности жизни и здоровья детей и подростков, соблюдения ими и их родителями правопорядка и законности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Полицейские привлекли к участию в собрании сотрудников различных подразделений полиции.

Оценивая обстановку в сфере дорожной безопасности в городе, инспектор ОГИБДД г.Керчи Алексей Крихели отметил, что с начала текущего года на дорогах города в результате ДТП пострадало 3 несовершеннолетних ребенка. По информации пресс-службы, все дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей.

Полицейский напомнил родителям о необходимости обеспечения детей в темное время суток световозвращающими элементами, осуществления перевозки детей в автомобилях в специальных детских креслах либо удерживающих устройствах, о запрете использования мобильных телефонов и наушников во время перехода проезжей части, обязательной разработке схемы безопасной дороги ребенка «Дом-школа и школа-дом», которая должна быть вклеена в дневник ребенка.

Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г.Керчи Евгений Сапельников ознакомил родителей с проводимыми профилактическими мероприятиями, направленными на снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также ответственностью как родителей, так и детей за нарушение требований законодательства.

Фото: пресс-служба