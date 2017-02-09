В Керчи, с 10 по 12 февраля сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическую операцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Особое внимание инспекторов будет направлено на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения», - пишет ведомство.

Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными к данному вину нарушений и сообщать информацию в полицию о случаях управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Телефон дежурной части УМВД России по г. Керчи (36561) 6-11-93 или 102.

Напомним, Госавтоинспекция Керчи за 10 дней поймала 250 нарушителей.

Фото: пресс-служба