В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница Елена, которая на протяжении долгого времени борется за сохранность парка в районе завода Войкова. Керчанка рассказала, что коммунальщики продолжают пилить «здоровые» деревья. Вчера, 8 февраля, по ее словам, вырубка происходила по адресу пер. В. Белик 8, Ф. Энгельса 6/2.

«Вырубаются как старые и аварийные, так и крепкие, здоровые. Вырубают очень большие и красивые деревья. Сегодня весь день работали пилы по адресу пер. В. Белик 8, Ф. Энгельса 6/2.

Горы веток...и по самим улицам и во дворе корпусов учебных заведений. Стволы сразу вывозят, а ветки так и остаются лежать. Будет ли программа по компенсации этой вырубки новыми насаждениями? Интересно ещё и то, насколько квалифицированные в дендрологии специалисты дают разрешения на такие глобальные действия», - написала керчанка.