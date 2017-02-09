Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова вместе с родителями выпускников приняла участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в пресс-службе минобраза Крыма, - передает Керчь.ФМ.
По данным министерства, попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ по русскому языку изъявили желание 47 родителей, однако пятеро из-за плохой погоды не смогли добраться до Симферополя. Результаты пробной сдачи единого госэкзамена будут известны участникам акции не позднее 15 февраля.
По мнению главы минобраза, опыт проведения таких мероприятий однозначно нужен и важен как для самих выпускников, так и для их родителей.
Напомним, почти 500 крымчан получили «незачет» за итоговое сочинение
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.