Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова вместе с родителями выпускников приняла участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в пресс-службе минобраза Крыма, - передает Керчь.ФМ.

По данным министерства, попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ по русскому языку изъявили желание 47 родителей, однако пятеро из-за плохой погоды не смогли добраться до Симферополя. Результаты пробной сдачи единого госэкзамена будут известны участникам акции не позднее 15 февраля.

По мнению главы минобраза, опыт проведения таких мероприятий однозначно нужен и важен как для самих выпускников, так и для их родителей.

«На ближайшем селекторном совещании я буду рекомендовать руководителям органов управления образования самостоятельно инициировать пробные добровольные сдачи отдельных предметов в форме ЕГЭ в своих регионах. Отдельное внимание в подготовке выпускников, на мой взгляд, нужно уделить организационным вопросам», – подытожила Гончарова.

Напомним, почти 500 крымчан получили «незачет» за итоговое сочинение

Фото: пресс-служба