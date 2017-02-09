Специалисты Госкомитета ветеринарии Республики Крым выясняют происхождение двух несанкционированных могильников свиней, которые были найдены на территории одного из районов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава ведомства Валерий Иванов, - передает Керчь.ФМ.

«Пришла информация из еще одного района о том, что при вчерашнем рейде в населенный пункт люди неважно себя чувствовали. Сегодня выехало звено ветразведки и по окраинам населенного пункта нашло два захоронения мертвых свиней. Поэтому сейчас будут отрабатываться мероприятия согласно действующей инструкции: отбирать пробы для того, чтобы установить причину смерти», — рассказал Иванов.

Он не стал уточнять, где именно нашли захоронения, но отметил, что эту информацию в ведомстве смогут сообщить только после того, как станут известны результаты проб. На лабораторные исследования, по словам Иванова, потребуется 24 часа. В случае, если эксперты подтвердят гибель свиней от АЧС, на данной территории введут ограничительные меры.

Напомним, в Крыму на территории личного подсобного хозяйства ввели карантин по АЧС