Министерство труда и социальной защиты Республики Крым планирует до конца 2018 года оценить условия труда на всех рабочих местах в экономике республики. Об этом сообщила Крыминформу пресс-служба минсоцзащиты РК, - передает Керчь.ФМ.

«В Республике Крым 144 тысячи рабочих мест прошли специальную оценку условий труда с 2015 года. До конца 2018 года планируется обеспечить оценку условий труда всех имеющихся в экономике рабочих мест», – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, министерство за 2016 год подготовило 950 специалистов по охране труда.