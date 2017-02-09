Рыбохозяйственные предприятия Крыма в текущем году могут рассчитывать на государственную поддержку, на их субсидирование предусмотрено 11,9 млн рублей. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

По информации портала, субсидии будут выделяться предприятиям отрасли рыбоводства и рыболовства. Государственная поддержка будет оказываться предприятиям по двум направлениям: субсидирование части затрат на единицу произведенной товарной рыбы и других видов водных организмов по их содержанию, производству и добыче, а также на компенсацию затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбохозяйственной деятельности.