В Ленинском районе, сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета провели профилактическое мероприятие «Осторожно, мошенничество!».

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

По инициативе Общественного Совета при ОМВД России по Ленинскому району изготовили 500 памяток о предупреждении мошенничества.

Участники профилактического мероприятия в здании полиции разъяснили гражданам, которые обратились за государственными услугами, предоставляемых подразделениями МВД, как уберечь себя и своих близких от преступных деяний.

«Первое, что советуют правоохранители – проверять любую информацию, поступившую от неизвестных. Так, например, если на мобильный телефон приходит СМС-сообщение о том, что счет заблокирован, и все средства необходимо перевести на другой, необходимо обратится в банк лично. Если же на мобильный или городской телефон поступает звонок, и вам сообщают, что с близким человеком случилась неприятность, а за решение вопроса о непривлечении его к ответственности необходимо передать или перечислить денежные средства, в первую очередь, позвоните родственнику и выясните, что произошло, затем – в полицию», - сообщили в ведомстве.