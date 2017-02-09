В многоквартирных домах по Пошивальникова, Кирова свет отключается по несколько раз в сутки. Об этом в редакцию Керчь.ФМ пишут жители этих домов.

«Примерно в 18:00 08.02.2017 в доме №50 по ул. Пошивальникова в г. Керчи отключили свет. Как выяснилось при беглом осмотре, свет был также отключен еще в 4-5 домах, не горели также фонари Комсомольского парка и прилегающей территории. Примерно через 45 минут свет включили... Минут на пять, после чего снова выключили, и так 3 раза по пять минут включений, вплоть до 22:30», - пишет читатель сайта.

Также, несколько звонков поступило из других районов города. Является ли это продолжением тех отключений, которые были по всему городу на прошлой неделе или нет – не известно. Напомним, Крымэнерго отрицало прошлые массовые отключения электроэнергии в жилых районах. При этом керчане имели совсем противоположную точку зрения – «людей отключали из-за дефицита электричества в Крыму».

За разъяснениями журналисты обратились в Керченский РЭС.

Максимальная нагрузка в домах, которые были построены не один десяток лет назад была 2,5 кВт на квартиру, соответственно, все оборудование было рассчитано с учетом этой нагрузки. Тем более, все имеет свои сроки эксплуатации. То, как многие в старых домах дают нагрузку, включая и бойлер, и обогреватели, и микроволновки с утюгами и чайниками, при этом хотят одновременно посушить волосы феном, то выбивает на подстанциях защиту.

«В районе улицы Пошивальникова несколько раз срабатывала защита из-за перегрузки. В настоящее время работниками КРЭС оборудование было заменено на более мощное», - пояснил начальник Керченского РЭС Александр Забелин.

Также, керчанам напомнили, что не нужно без необходимости включать одновременно все электроприборы в квартирах.

«Здесь произошло банальное отключение из-за перенагрузки. Ничего общего с прошлыми авариями не имеет», - пояснили журналистам в КРЭСе.

Напомним, Крымэнерго просит сообщать об отключениях света.