В многоквартирных домах по Пошивальникова, Кирова свет отключается по несколько раз в сутки. Об этом в редакцию Керчь.ФМ пишут жители этих домов.
Также, несколько звонков поступило из других районов города. Является ли это продолжением тех отключений, которые были по всему городу на прошлой неделе или нет – не известно. Напомним, Крымэнерго отрицало прошлые массовые отключения электроэнергии в жилых районах. При этом керчане имели совсем противоположную точку зрения – «людей отключали из-за дефицита электричества в Крыму».
За разъяснениями журналисты обратились в Керченский РЭС.
Максимальная нагрузка в домах, которые были построены не один десяток лет назад была 2,5 кВт на квартиру, соответственно, все оборудование было рассчитано с учетом этой нагрузки. Тем более, все имеет свои сроки эксплуатации. То, как многие в старых домах дают нагрузку, включая и бойлер, и обогреватели, и микроволновки с утюгами и чайниками, при этом хотят одновременно посушить волосы феном, то выбивает на подстанциях защиту.
Также, керчанам напомнили, что не нужно без необходимости включать одновременно все электроприборы в квартирах.
Напомним, Крымэнерго просит сообщать об отключениях света.
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