Цены в части потребительской корзины в Крыму и Севастополе вдвое ниже московских. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишут "Новости Крыма", - передает Керчь.ФМ.

«В части потребительской корзины на декабрь прошлого года цены в Крыму и Севастополе в два раза ниже, чем в Москве», — сказал он.

Министр отметил необходимость развития малых форматов торговли на полуострове.

«Мы считаем, что лучше как раз малый бизнес там развивать», — считает Мантуров.

Напомним, цены на продукты в Керчи в начале февраля.