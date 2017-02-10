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Юридическая помощь по вопросам недвижимости, наследства, приватизации. Первая консультация - бесплатно.

Оформим документы на недвижимость: купля-продажа, дарение, аренда, другие сделки, вступление в наследство, приватизация жилья, комнат в общежитии, приватизация земельных участков, другие операции. Кадастровый учет. Оценка. Справки. Технические и межевые планы. Юридическая помощь, представительство в суде. Сопровождение сделок с материнским капиталом. Керчь и Ленинский район.

+ 7 978 0688692, + 7 978 1152600, + 7 978 1152601

Адрес: Керчь, ул. М. Еременко, 7 (вход в ворота возле ресторана «Мамина кухня»).

Работаем для Вас, качественно и недорого.